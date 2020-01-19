العقوري يبحث مع أوفتشا مؤتمر برلين وسبل دعم الاستقرار في ليبيا

تبادل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا وجهات النظر حول عدد من القضايا المشتركة، وأهمها مؤتمر برلين، وسبل دعم الاستقرار في ليبيا، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشاد العقوري خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من أوفتشا بدور ألمانيا في دعم ليبيا من أجل عودة الاستقرار، كما أشاد بالتجارب الألمانية التي تؤهلها للعب دور إيجابي في ليبيا، والمساعدات المقدمة لها في هذه الفترة، ومنها برنامج الوكالة الألمانية للتنمية، مرحبا بالاستثمارات والشركات الألمانية في مختلف المجالات.

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