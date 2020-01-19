بالصور.. الجالية الليبية رفقة الجاليات السورية والكردية والمصرية في ألمانيا تتظاهر أمام مقر انعقاد قمة برلين ضد الغزو التركي لليبيا

العنوان-برلين

تظاهر أنباء الجالية الليبية رفقة المئات من أبناء الجاليات السورية والكردية والمصرية في ألمانيا أمام مقر انعقاد قمة برلين حول ليبيا منددين بالغزو التركي لليبيا.

ورفع المتظاهرون لافتات باللغات العربية والإنجليزية والألمانية منددة بتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول ليبيا.

وهتف المتظاهرين بعبارة تصف أردوغان بـ “الجبان” هي رددت أصوات المتظاهرين عبارة تقول، “أدروغان يا جبان.. الشعب الليبي في الميدان”.

وفي المقابل رفع المتظاهرين لافتات مؤيدة للقوات المسلحة، في حربها ضد الإرهاب والمليشيات المدعومة والموالية من قبل تركيا في غرب ليبيا.

متظاهرون في برلين يهتفون ضد أردوغان والتدخل التركي في ليبيا #العنوان- متظاهرون يهتفون ضد #أردوغان.. الجاليات الكردية والسورية والمصرية في #برلين تدعم الجالية الليبية لنصرة القوات المسلحة ضد التدخل التركي في #ليبيا Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Sunday, January 19, 2020

وبدأت، اليوم الأحد، في برلين القمة الدولية التي تجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالوضع في ليبيا، ومن المقرر أن تنتهي القمة في وقت متأخر مساء.

وتهدف القمة إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة ومليشيات الوفاق الموالية والمدعومة من تركيا في طرابلس والتمهيد لإطلاق عملية سلام، وفق صور نقلت مباشرة من المؤتمر.