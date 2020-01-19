حفتر – السراج: تسعة أشهر من المواجهة والمعارك من أجل السلطة والنفط في ليبيا

بين قوات المشير خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مواجهة ومعارك ضارية مستمرة منذ نحو تسعة أشهر. فالرجلان القويان في ليبيا يتنازعان السلطة والنفط على الأراضي الليبية. عودة على أبرز المحطات التي شهدها النزاع بين حفتر والسراج في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة.
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ليس هناك نزاع بينهما من اجل النفط ، لانه تحت حماية قوات المشير ، النزاع بينهما بسبب المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية ، والتي تتحكم في قرارات ومواقف السراج ، وهذا امر يرفضه المشير بقوة ، ويرى وجوب نزع السلاح من هذه المليشيات ، والسيد السراج واقع بين المطرقة والسندان ، فالمليشيات يخاف منها ، فلا يستطيع مواجهتها ، وفي المقابل لا يستطيع مواجهة حفتر ، لان له قوة ضاربة ، ويريد أن يحارب جماعات منفلتة خارجة على القانون .
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