رئيس الحكومة والوفد المرافق له يزور بلدية اجخرة

أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني والوفد المرافق له أمس زيارة إلى بلدية اجخرة، اطلع خلالها على احتياجات البلدية، وذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة ومجلسها التسييري والحكماء والأعيان.

رئيس الحكومة استمع خلال الاجتماع إلى أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل البلدية، واطلع على سير عمل مشاريع الحكومة بالبلدية، والمشاريع الطارئة التي يجب تنفيذها بشكل عاجل.

هذا ووضع رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس لبناء القسم الداخلي الخاص بكلية تقنيات الطاقة باجخرة بعد أن تم ترفيعها من معهد إلى كلية.

كما التقى الثني أمس في بلدية اجخرة، رئيس المجلس التسييري تازربو إبراهيم جاد الله، بحضور وزراء التعليم والداخلية والصحة.

وخلال اللقاء وجه رئيس مجلس الوزراء تعليماته بتسليم بلدية تازربو سيارة إطفاء وسيارتي إسعاف بشكل عاجل، إضافة إلى توفير جهاز أشعة طبية لمستشفى المنطقة، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع موسع لبحث احتياجات البلدية نظرا لما تمر به من ظروف، كان آخرها تعرض عدد من أشجار النخيل للتلف نتيجة نشوب حريق في الحقول الزراعية.

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