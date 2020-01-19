«رويترز»: الزعماء في قمة برلين بشأن ليبيا على وشك التوصل لاتفاق

قالت «رويترز» إن زعماء العالم المشاركين في قمة برلين حول ليبيا المنعقدة اليوم الأحد «على وشك التوصل لاتفاق بشأن مسودة بيان حول الأزمة» وفق ما نقلته عن أحد المشاركين في القمة.

وأشارت «رويترز» إلى أن ألمانيا والأمم المتحدة اللتان تستضيفان القمة تواجهان صعوبة في إقناع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بالانضمام من جديد للمساعي الدبلوماسية بعد انسحابه من محادثات عقدت الأسبوع الماضي في موسكو ووقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط في المناطق التي يسيطر عليها.

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