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سلامة متفائل تجاه مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في حديث خاص لـ218 من برلين إنه متفائل بالاجتماعات التي التأمت اليوم، مؤكدا أنها نتاج عمل متواصل امتد لمدة أربعة أشهر.

وأضاف سلامة أنهم بدأوا بالسير عبر المسارات الثلاثة التي يعملون عليها في ليبيا، وهي المسار السياسي والعسكري والاقتصادي، آملا أن يعطي المؤتمر الدفع الدولي اللازم لذلك.

وانطلقت في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة زعماء ورؤساء اثني عشر بلدا وممثلين للمنظمات الدولية والاتحادات الإقليمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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