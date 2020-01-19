سلامة متفائل تجاه مؤتمر برلين

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في حديث خاص لـ218 من برلين إنه متفائل بالاجتماعات التي التأمت اليوم، مؤكدا أنها نتاج عمل متواصل امتد لمدة أربعة أشهر.

وأضاف سلامة أنهم بدأوا بالسير عبر المسارات الثلاثة التي يعملون عليها في ليبيا، وهي المسار السياسي والعسكري والاقتصادي، آملا أن يعطي المؤتمر الدفع الدولي اللازم لذلك.

وانطلقت في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة زعماء ورؤساء اثني عشر بلدا وممثلين للمنظمات الدولية والاتحادات الإقليمية.

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