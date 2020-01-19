أبو الغيط: لا يمكن الوصول إلى تسوية في ظل التدخلات العسكرية الخارجية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه لا يمكن الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ظل استمرار التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا.

أبو الغيط وفي كلمة له بمؤتمر برلين، اشترط وقف التدخلات الخارجية والتصرفات غير المشروعة لإفساح المجال أمام الأطراف الليبية لخفض كل مظاهر التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية تدعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي غسان سلامة للوصول إلى تفاهمات بين الأطراف الليبية، والتي يجب أن يتم تنفيذها تحت إشراف الأمم المتحدة ومرجعية بعثتها للدعم في ليبيا.

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