صحيفة: السراج ووزرائه يشتبكون مع زبائن مقهى شيشة في برلين

أخبار ليبيا24

قالت صحيفة الدولية الإلكترونية الناطقة باللغة العربية في باريس اليوم الأحد أن الشرطة الألمانية تدخلت لفض اشتباك بين حراس رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ومجموعة من زبائن مطعم “نرجيلة” عربي وسط العاصمة الألمانية برلين عشية انطلاق مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وأضافت الصحيفة، “أن رواد المطعم ووفد حكومة الوفاق تدافعوا وتبادلوا الشتم بسبب الإزعاج الذي سببته حكومة الوفاق للزبائن داخل المقهى”.

وأشارت إلى أن “رواد مطعم ومقهى الشيشة العربي “كازالوت” وسط برلين كانوا جالسين في هدوء قبل أن يقتحم المكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير خارجيته محمد السيالة ووزير داخليته فتحي باشاغا وباقي وفد حكومة طرابلس وحولهم نحو 50 حارس أمن قدموا معهم من طرابلس وبعض أفراد الشرطة الألمانية، حيث دهس حراس السراج بعض الطاولات وحطموا هواتف زبائن خلال تدافعهم لتأمين دخول الوفد المطعم وتوفير “نرجيلات” لهم جميعا”.

وقالت الصحيفة، “إن جمال علي البرق سفير حكومة السراج لدى ألمانيا تولى بنفسه عملية اختيار طاولات السراج ووزرائه، واختيار أنواع الشيشات ونكهاتها، حيث طلب ما لا يقل عن خمسين نرجيلة لكل الوفد يتقدمهم رئيس الحكومة فايز السراج ووزراء الخارجية والداخلية، والثلاثة أخذوا لهم مكانا في زاوية منزوية داخل المطعم لشرب النرجيلة، بينما تولى الحراس الذين يرافقونهم إقامة حائط بشري من حول طاولتهم لمنع الزبائن في المكان من التقاط صور للضيوف الكبار وهم يشربون الشيشة ويعاقرون الكؤوس”.

ونشرت الصحيفة صورة تظهر السفير جمال علي البرق وهو داخل مقهى للتنسيق في نزول السراج والوفد المرافق له إلى المقهى.

وقالت، “بدأ التوتر يدب في المكان حين دهس حراس السراج عن طريق الخطأ طاولة مجموعة زبائن داخل المطعم، خلال تدافعهم لتأمين طاولة رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والوزيرين السيالة وباشاغا وحجب ظهورهم ومنع الناس من التقاط الصور في المكان بهواتفهم المحمولة، قبل أن تفلت الأمور من بين أيديهم بسبب تعالي احتجاجات الزبائن على إزعاج راحتهم”.

وأضافت، “بعد تدخل الشرطة الألمانية لتهدئة الأمور فضل أغلب زبائن المقهى العربي مغادرة المكان الذي عمته الفوضى، للبحث عن مطعم بديل وترك حكومة الوفاق “تشيش” على راحتها وتختار أصناف النبيذ التي اختارها فريق أعضاءها الذي حضر إلى برلين من أجل التفاوض”.

وقالت الصحيفة، “إن السراج وحكومته لم يغادر المطعم إلا في ساعة جد متأخرة بعد تكليفه السفير بدفع الفاتورة التي تجاوزت 8600 يورو، بينما شوهدت خمس سيارات للشرطة الألمانية خارج المطعم وهي تحرس المكان وتمنع الناس من الاقتراب لوجود “ضيوف” كبار في الداخل”.

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