الخارجية الروسية: دعوة السراج لإدخال قوات إلى ليبيا يجب حلها بالتوافق

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إنه ستتم مناقشة نتائج مؤتمر برلين في مجلس الأمن الدولي، والذي يملك وحده صلاحية اتخاذ القرارات الملزمة لجميع الأطراف.

وأضاف بوغدانوف أنه من الواجب مناقشة إمكانية نشر قوات دولية في ليبيا بتوافق الآراء.

وأشار المبعوث الروسي إلى أنه ستتم دعوة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة والبعثة الأممية إلى ليبيا لدعم تنفيذ التزامات عملية برلين، ما يعني أن جميع أحكام هذا الإعلان خاضعة للنظر من قبل مجلس الأمن الدولي، وأنه سيتم اتخاذ القرارات بناء على نتائج مراجعتها.

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