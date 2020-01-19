تفاصيل لقاء السراج مع وزير الخارجية الألماني

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ظهر اليوم الاحد، في برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبل انطلاق أعمال مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وأكد الوزير الألماني، خلال الاجتماع حرص بلاده على مساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، واعتبر أن الوقف الدائم لإطلاق النار خطوة أساسية لإعادة إطلاق المسار السياسي.

من جانبه أكد السراج، أن وقف إطلاق النار يجب ان يقترن بانتفاء أي تهديد للعاصمة طرابلس، مشددا على ضرورة أن يتخذ مؤتمر برلين موقفاً حازماً تجاه الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.