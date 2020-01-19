دون فرض شروط مسبقة .. ماكرون: على الأمم المتحدة التفاوض على بنود هدنة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إنه يشعر بقلق بالغ، إزاء وصول قوات سورية وأجنبية إلى العاصمة الليبية طرابلس، مُطالبًا بإيقاف ذلك فورًا، من قبل حكومة الوفاق والحكومة التركية .

وتابع الرئيس الفرنسي في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، أنه على الأمم المتحدة التفاوض على بنود هدنة في ليبيا دون أن يفرض أي من الجانبين شروطًا مسبقة.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، اليوم الأحد، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

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