كونتي يعلن تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، مساء الأحد، تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا، والجاري الاتفاق حولها خلال مناقشات مؤتمر برلين.

وقال كونتي، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أخيرًا، تم تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، فلنحافظ على هذا الزخم”.

وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن بلاده تؤمن بقوة الدبلوماسية والسياسة، وترى أن الحل العسكري غير مقبول، مضيفًا: “يجب علينا جميعًا أن نتشارك في هذا الهدف”.

وأشار إلى ضرورة العمل على الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار وتعزيز العملية السياسية، لإعادة تفعيل وظائف المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، في ضوء الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية.

وبدأت القمة التي تجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي بينها روسيا وتركيا، إضافة إلى منظمات دولية عدة، قبيل الساعة 14,00 ت غ، مع إصدار إعلان مشترك يطلب وقفاً للتدخلات الخارجية واحتراماً لحظر تسليم الأسلحة إلى ليبيا.

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