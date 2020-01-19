جونسون: الشعب الليبي عانى بما يكفي.. وحان الآوان لتتحرك بلاده إلى المستقبل

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن الشعب الليبي عانى بما يكفي، وحان الآوان لأن تتحرك بلاده إلى المستقبل، مؤكدا أن ليبيا تعيش «صراع بالوكالة تديرها قوات خارجية».

وتابع جونسون، خلال تصريحات صحفية نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية علي تويتر، أن «الصراعات بالوكالة تنتهي فقط حين تقرر الأطراف الخارجية التي تحركها أنها تريد إنهاءها».

ولفت إلى أن بلاده تدعو إلى وقف الحرب، «نقول للجميع بأن ذلك قد امتد أمده بما يكفي»، مضيفا أن الوضع الحالي «مشين»، لكن «حان الآوان لأن نتحرك ونوحد ليبيا تحت جهود الأمم المتحدة ووقف هذا السباق علي المواقع».

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس حلًّا للأزمة الليبية، ويحظى المؤتمر بمشاركة الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.

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