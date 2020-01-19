لافروف: اللجنة العسكرية «5 + 5» ستعمل على «خلق الإجراءات المطلوبة» لثبيت الهدنة في ليبيا

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن اللجنة العسكرية «5 + 5» التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، ستعمل على خلق الإجراءات المطلوبة والمحددة لجعل الهدنة «ثابتة ومستقرة».

وبحسب تصريحات سابقة قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا سمى خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين اللجنة العسكرية «5 + 5» التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، منوهة إلى أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل.

وتابع لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعات مؤتمر برلين، أن الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين، تقدم مقترحات من المجتمع الدولي للأطراف الليبية لمحاولة الاتفاق فيما بينهم، مضيفا أن «هناك خلافات كبيرة في النهج بين طرفي» الصراع في ليبيا.

ولفت لافروف، أن المؤتمر أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، كما أكد ضرورة تسوية الأزمة بجهود الليبيين «دون أي تدخل خارجي».

وأوضح أن الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين ستعرض على مجلس الأمن بعد موافقة الأطراف الليبية عليها، «الرئيس (الروسي) بوتين طرح موقفنا وتم التوافق علي النصائح التي يجب أن تأخذ رأي الليبيين وتكون آراء واضحة قبل اعتمادها في مجلس الأمن».

والتزم طرفا النزاع في ليبيا من قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، بهدنة يوم 12 يناير الحالي، دعت لها روسيا وتركيا.

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