ميركل: اتفقنا على وضع خارطة طريق سياسية بشأن ليبيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلاميركل، أنه تم خلال مؤتمر برلين الاتفاق على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا.

وقالت ميركل، خلال المؤتمر الصحفي، “إن الوضع في ليبيا يتطلب دعم الجميع والحل السياسي ضرورة، والأطراف الليبية تدرك استحالة الحل العسكري للصراع”، ‏مشيرة إلى أن الهدف من مؤتمر برلين هو تسيخ هدنة في ليبيا تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.

كما قالت ‏ميركل، “يجب احترام قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا”، لافتة إلى أنه تم خلال المؤتمر الاتفاق على عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكريا.

كما أشارت ‏ميركل، إلى أن موقف مصر والإمارات وروسيا ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا.