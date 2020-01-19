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ميركل: قمة برلين لم تبحث فرض عقوبات في حالة انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، إن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم حول ليبيا في برلين إمكانية فرض عقوبات في حالة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأكدت ميركل، أن الجميع في المجتمع الدولي «متفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا» واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص، مشيرة إلى أن الروح التي سادت اجتماع اليوم تمكن من مواصلة هذا المسار.

وقالت ميركل: «نتبع كل هذه التوصيات وسنواصل هذا المسار إلى أن يكون هناك احترام واستدامة لوقف إطلاق النار»، معتبرة أن النزاع الذي تأجج بالوكلاء «يجب أن ينتهي بسرعة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • مليشياتكم في برلينكم——تدخلت الشرطة الألمانية لفك اشتباك بين حراس رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج و مجموعة من زبائن مطعم نرجيلة عربي وسط العاصمة الألمانية برلين عشية انطلاق مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، حينما تحول التوتر بين رواد المطعم و وفد حكومة طرابلس الى تدافع وتبادل للشتم بسبب الإزعاج الذي سببته حكومة الوفاق للزبائن في عين المكان .

    السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس
    السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس
    و كان رواد مطعم و مقهى الشيشة العربي “كازالوت” وسط برلين جالسين في هدوء قبل أن يقتحم المكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايزالسراج و وزير خارجيته محمد السيالة و وزير داخليته فتحي باشا آغا و باقي وفد حكومة طرابلس و حولهم نحو 50 حارس أمن قدموا معهممن طرابلس و بعض أفراد الشرطة الألمانية، حيث دهس حراس السراج بعض الطاولات و حطموا هواتف زبائن خلال تدافعهم لتأمين دخولالوفد المطعم و توفير “نرجيلات” لهم جميعا.

    و تولى جمال علي البرق سفير حكومة السراج لدى ألمانيا بنفسه عملية اختيار طاولات السراج و وزرائه، و اختيار أنواع الشيشات و نكهاتها، حيث طلب ما لا يقل عن خمسين نرجيلة لكل الوفد يتقدمهم رئيس الحكومة فايز السراج و وزراء الخارجية والداخلية ، و الثلاثة أخذوا لهم مكانا في زاوية منزوية داخل المطعم لشرب النرجيلة ، بينما تولى الحراس الذين يرافقونهم إقامة حائط بشري من حول طاولتهم لمنع الزبائن في المكان من التقاط صور للضيوف الكبار و هم يشربون الشيشة و يعاقرون الكؤوس.

    و بدأ التوتر يدب في المكان حين دهس حراس السراج عن طريق الخطأ طاولة مجموعة زبائن داخل المطعم، خلال تدافعهم لتأمين طاولة رئيس حكومة طرابلس فايز السراج و الوزيرين السيالة و باش آغا و حجب ظهورهم و منع الناس من التقاط الصور في المكان بهواتفهم المحمولة، قبل أن تفلت الأمور من بين أيديهم بسبب تعالي احتجاجات الزبائن على إزعاج راحتهم.

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