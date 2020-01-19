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ميركل توضح سبب غياب “حفتر والسراج” عن مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

كشفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لم يكونا جزءا من فعاليت مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

برلين – سبوتنيك. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: “هناك الكثير من الخلافات بين الطرفين وهما لم يكونا جزءا من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهما بالمحادثات”.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، أن المشاركين بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية توصلوا إلى خطة شاملة لحل النزاع.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: “اتفقنا علي خطة شاملة، والجميع موافقون على أنه يجب احترام حظر الأسلحة ومراقبته بشكل أقوى من الماضي”.

وتابعت أن “الوثيقة التي تمت المصادقة عليها تحتاج لتأكيد من مجلس الأمن لتدعيم حظر الأسلحة”.

وأكدت أنه “لا نستطيع حل كل المشاكل بيوم واحد في ليبيا، ولكن نستطيع أن نعطي دفعة لها”.

وكشفت أنه “في الأسبوع القادم سيعقد لقاء اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي النزاع حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي وتضم خمسة أسماء من كل طرف”.

وبسؤالها عما إذا تم الاتفاق مع روسيا وتركيا حول موضوع حظر التسليح، أجابت ميركل: “اتفقنا على أنه في المستقبل لن يكون هناك دعم للأطراف بالأسلحة”، موضحة “لم نتكلم عن عقوبات لانتهاكات حظر الأسلحة اليوم، لكننا قلنا إنه في حال حصل انتهاك سوف تسمى الأسماء المنتهكين”.

وتابعت: “فيما يخص مصر وروسيا وتركيا والإمارات، فقد اتفقوا جميعا على أن يعطوا دفعة جديدة لوقف إطلاق النار”.
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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • والله كنّا نعلم انكم مخاذعين وًكذتبين. و كم تمنينا ان لا يلبي المشير حفتر دعوتكم لان هذه هي سياستكم. تكذبوا فقط. لعن الله ميركل و برلين و المانيا النازيه التي لا زالت في صف الاخوان المجرمين

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  • السراج راح يشرب شيشه يعمر الطاسة طالما لا يتم توزيع شيكولاته عليه او مصاصة من ماما ميركل

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  • الاكيد ان هذه القمه ستكون اخر قمه يحضرها ليبي حر زي المشير حفتر و لا اي شخص من البرلمان. لن تغذوا مرة اخري. انها في قمة الحقارة ان تدعوا شخصا ثم لا تجعله مشاركا في قضية تهمه. قمة برلين هي للدول المستفيده من استمرار عدم الاستقرار

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  • كان ممكن علي الطرفين نسيان الخلافات الصغيره امام الهم الاكبر وهو الوطن اما كل واحد يحرج وينعزل في قاعهبعيده عن الجمع الأممي طيب ليش جاي الي برلين آصلا وانت عارف بانك سوف تري الطرف الآخر

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