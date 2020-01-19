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ماس: طرفا الصراع في ليبيا تعهدا بمحاولة التوصل إلى حل بشأن موانئ النفط المغلقة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إن جانبي الصراع في ليبيا تعهدا بمحاولة التوصل إلى حل بشأن موانئ النفط المغلقة في ليبيا، وفق وكالة «رويترز».

ولفت ماس، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أننا «حققنا الأهداف التي حددناها بشأن قمة ليبيا في برلين»، مشددا على أن الأمم المتحدة ستشرف على مسار السلام في ليبيا بداية من فبراير المقبل.

ماس: حققنا الأهداف التي حددناها لمؤتمر برلين بشأن ليبيا

وتابع «اتفقنا على تأسيس لجنة متابعة تضمن تنفيذ القرارات المتخَذة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، أمس السبت، في بيان لها، حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن «أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة».

في السياق نفسه، قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط إنه جرى إغلاق كل الموانئ المذكورة في بيان المؤسسة بالخصوص، ولم تغلق الحقول بشكل مباشر، ولكن التصدير توقف، وانخفض الانتاج وسيتوقف قريبا من جميع الحقول في المناطق الوسطى والشرقية بعد امتلاء الخزانات.

وأوضحت المؤسسة أن تلك التعليمات صدرت إلى إدارات شركة سرت للنفط، والهروج للعمليات النفطية، والواحة للنفط، والزويتينة للنفط، والخليج العربي للنفط، وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر البيان أن وقف التصدير من هذه الموانئ «سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم».

ويوجد في حوض سرت النفطي فقط ما يزيد على 50 حقل ومحطة، وسيؤثر وقف التصدير على الإنتاج اليومي من هذا الحوض يصل إلى 700 ألف برميل يوميا، فضلا عن تأثير ذلك على تآكل التسهيلات السطحية وخطوط نقل النفط الخام، كما يؤدي توقف الإنتاج المفاجئ إلى تجمد خام «السرير».

وستؤدي هذه التداعيات الأمنية أيضا إلى التأثير على إمدادات الغاز الطبيعي، التي تزود محطات توليد الكهرباء لكل من محطتي شمال بنغازي والزويتينة حيث تنتج هاتان المحطتان مايقارب 1560 ميجا وات، منها 1260 ميجاوات بواسطة الغاز الطبيعي والباقي 300 ميجاوات بواسطة الديزل.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هناك دخانهم في مقاهي برلين -الصياع —تدخلت الشرطة الألمانية لفك اشتباك بين حراس رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج و مجموعة من زبائن مطعم نرجيلة عربي وسط العاصمة الألمانية برلين عشية انطلاق مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، حينما تحول التوتر بين رواد المطعم و وفد حكومة طرابلس الى تدافع وتبادل للشتم بسبب الإزعاج الذي سببته حكومة الوفاق للزبائن في عين المكان .

    السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس
    السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس
    و كان رواد مطعم و مقهى الشيشة العربي “كازالوت” وسط برلين جالسين في هدوء قبل أن يقتحم المكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايزالسراج و وزير خارجيته محمد السيالة و وزير داخليته فتحي باشا آغا و باقي وفد حكومة طرابلس و حولهم نحو 50 حارس أمن قدموا معهممن طرابلس و بعض أفراد الشرطة الألمانية، حيث دهس حراس السراج بعض الطاولات و حطموا هواتف زبائن خلال تدافعهم لتأمين دخولالوفد المطعم و توفير “نرجيلات” لهم جميعا.

    و تولى جمال علي البرق سفير حكومة السراج لدى ألمانيا بنفسه عملية اختيار طاولات السراج و وزرائه، و اختيار أنواع الشيشات و نكهاتها، حيث طلب ما لا يقل عن خمسين نرجيلة لكل الوفد يتقدمهم رئيس الحكومة فايز السراج و وزراء الخارجية والداخلية ، و الثلاثة أخذوا لهم مكانا في زاوية منزوية داخل المطعم لشرب النرجيلة ، بينما تولى الحراس الذين يرافقونهم إقامة حائط بشري من حول طاولتهم لمنع الزبائن في المكان من التقاط صور للضيوف الكبار و هم يشربون الشيشة و يعاقرون الكؤوس.

    و بدأ التوتر يدب في المكان حين دهس حراس السراج عن طريق الخطأ طاولة مجموعة زبائن داخل المطعم، خلال تدافعهم لتأمين طاولة رئيس حكومة طرابلس فايز السراج و الوزيرين السيالة و باش آغا و حجب ظهورهم و منع الناس من التقاط الصور في المكان بهواتفهم المحمولة، قبل أن تفلت الأمور من بين أيديهم بسبب تعالي احتجاجات الزبائن على إزعاج راحتهم.

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