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غوتيريش يعرب عن قلقه من إغلاق الموانئ النفطية الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو ‏غوتيريش، تأكيده على رفض الحل العسكري للصراع في ليبيا.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي، “إنه من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا”، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا.

ورأى غوتيريش، أن بعد تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا سيكون هناك حاجة إلى مراقبته، لافتا إلى أن هناك التزام قوي في برلين بوقف إطلاق النار في ليبيا.

كما أضاف غوتيريش، أن أوروبا مرشحة للعب دور مهم في إعادة إعمار ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اقراءوا مليشيات في برلين—-تدخلت الشرطة الألمانية لفك اشتباك بين حراس رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج و مجموعة من زبائن مطعم نرجيلة عربي وسط العاصمة الألمانية برلين عشية انطلاق مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، حينما تحول التوتر بين رواد المطعم و وفد حكومة طرابلس الى تدافع وتبادل للشتم بسبب الإزعاج الذي سببته حكومة الوفاق للزبائن في عين المكان .

    السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس
    السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس
    و كان رواد مطعم و مقهى الشيشة العربي “كازالوت” وسط برلين جالسين في هدوء قبل أن يقتحم المكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايزالسراج و وزير خارجيته محمد السيالة و وزير داخليته فتحي باشا آغا و باقي وفد حكومة طرابلس و حولهم نحو 50 حارس أمن قدموا معهممن طرابلس و بعض أفراد الشرطة الألمانية، حيث دهس حراس السراج بعض الطاولات و حطموا هواتف زبائن خلال تدافعهم لتأمين دخولالوفد المطعم و توفير “نرجيلات” لهم جميعا.

    و تولى جمال علي البرق سفير حكومة السراج لدى ألمانيا بنفسه عملية اختيار طاولات السراج و وزرائه، و اختيار أنواع الشيشات و نكهاتها، حيث طلب ما لا يقل عن خمسين نرجيلة لكل الوفد يتقدمهم رئيس الحكومة فايز السراج و وزراء الخارجية والداخلية ، و الثلاثة أخذوا لهم مكانا في زاوية منزوية داخل المطعم لشرب النرجيلة ، بينما تولى الحراس الذين يرافقونهم إقامة حائط بشري من حول طاولتهم لمنع الزبائن في المكان من التقاط صور للضيوف الكبار و هم يشربون الشيشة و يعاقرون الكؤوس.

    و بدأ التوتر يدب في المكان حين دهس حراس السراج عن طريق الخطأ طاولة مجموعة زبائن داخل المطعم، خلال تدافعهم لتأمين طاولة رئيس حكومة طرابلس فايز السراج و الوزيرين السيالة و باش آغا و حجب ظهورهم و منع الناس من التقاط الصور في المكان بهواتفهم المحمولة، قبل أن تفلت الأمور من بين أيديهم بسبب تعالي احتجاجات الزبائن على إزعاج راحتهم.

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  • اقلق كما تشاء. نحن قبائل ليبيا الشريفه من قفلنا مصادر النفط حتي لا يستفيد منها السراج في جلب المرتزقه ليقتولننا. عليك بإقناع ستة ملايين ليبي

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  • قلقك لا يقلقنا قل ماشت ففى كل مكان من يسيطر على النفط يصدره لحسابه انظر الى دير الزور فى سوريا ستجد ان الاكراد بمساعدة الامريكان هم مت يسيطرون على النفط رغم انف الاسد واعطوا خازوق لاروغان الطامع فيها ورايناه اليوم خرج من هدومة وخلع البالطو والكوفية فى الشارع فى عز البرد واضح انه مزنوق

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    • لابد من الحل العسكري ويلعن الله العملاء والخونة والمجرمين وفايز آغا وكل الاغات وعملاء تركيا أينما كانوا وحيثما وجدوا … وانتظروا غوتيرش يا ليبين كي يحرر ليبيا من هولاء الحقراء . الحل هو مساندة القوات المسلحة العربية الليبية وتحرير الوطن قبل فوات الأوان ….

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