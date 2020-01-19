غوتيريش يعرب عن قلقه من إغلاق الموانئ النفطية الليبية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو ‏غوتيريش، تأكيده على رفض الحل العسكري للصراع في ليبيا.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي، “إنه من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا”، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا.

ورأى غوتيريش، أن بعد تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا سيكون هناك حاجة إلى مراقبته، لافتا إلى أن هناك التزام قوي في برلين بوقف إطلاق النار في ليبيا.

كما أضاف غوتيريش، أن أوروبا مرشحة للعب دور مهم في إعادة إعمار ليبيا.