الاتحاد الأوروبي يُعلّق على مؤتمر برلين

قال الاتحاد الأوروبي إن مؤتمر برلين الذي عقد الأحد، “خطوة أولى مهمة ولكن ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.

وذكر بيان مشترك لرئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، والممثل السامي / نائب الرئيس، جوزيب بوريل فونتيليس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الاثنين المساهمة في تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر برلين.

وأكد البيان أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم في لعب دور مهم في متابعة مؤتمر برلين. وسوف يفكر في أفضل طريقة للمساهمة في رصد وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي شارك في الأسابيع الأخيرة مع شركاء ليبيين وإقليميين ودوليين للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإيقاف وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق العملية السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية