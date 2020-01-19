بومبيو: إحراز تقدم لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إنه تم إحراز تقدم في مؤتمر برلين نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا.

واتفق المشاركون في مؤتمر برلين على بيان يدعو إلى عدم تقديم الدعم العسكري لأطراف النزاع في ليبيا، والعمل على حل يشمل الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن هدف المؤتمر هو تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف بومبيو للصحفيين، وفق ما نقلت “رويترز”، أنه يأمل في أن تكون إحدى نتائج مؤتمر برلين إعادة فتح منشآت النفط الليبية التي أغلقت في الأيام الماضية.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، إن إنتاج النفط سينخفض من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية.

وكانت “الوطنية للنفط” قد حذرت من خسائر فادحة بسبب إغلاق منشآت نفطية وموانئ، متوعدة بملاحقة كل من شارك في العمل الذي وصفته بالجريمة الاقتصادية.

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