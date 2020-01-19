لافروف يكشف كواليس اجتماع برلين والترتيبات القادمة

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية سيرجي لافروف، إن اجتماع برلين كان “مفيدا بشكل عام”، مشيرا إلى أن روسيا عملت، منذ البداية، بنشاط على إعداد المؤتمر وشاركت في جميع الدورات التحضيرية الخمس للاجتماع، وفق قوله.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقده في برلين، الأحد، أن البيان الختامي يؤكد وجوب تحقيق “وقف دائم” لإطلاق النار في ليبيا، وضمان حق جميع الأطراف الليبية والمكونات الإثنية والعرقية والسياسية في الإفادة من ثروات البلاد، وفقاً لما أوردت “آر تي” الروسية.

وأشار إلى أنه سيتم رفع البيان إلى مجلس الأمن الدولي للبحث، نبينا أن، صيغة البيان تنطوي على ضرورة الحصول على موافقة الأطراف الليبية على التوصيات الواردة فيه قبل إحالته إلى مجلس الأمن.

وبحسب لافروف، أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر، الحضور على موقف موسكو حيال التسوية الليبية، وأن الجانب الروسي “سيأخذ في الاعتبار آراء الليبيين” عند بحث قضيتهم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح لافروف، أن كلا من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، تمت دعوتهما إلى هذا الاجتماع تلبية لطلب من روسيا، حيث تراجع منظمو المؤتمر عن فكرتهم الأولية بعدم دعوتهما، مضيفا، أن جهود الأطراف المعنية الرامية إلى إطلاق حوار جدي وبناء بين طرفي النزاع الليبي لم تنجح بعد، “بسبب وجود خلافات كبيرة جدا في نهج الجانبين”.

وأعرب لافروف، عن أمله بأن تسهم المقترحات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر برلين في دفع عميلة التسوية إلى الأمام وأن تساعد الأطراف الليبية على التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط التي تتيح لهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن روسيا أصرت على توسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، ودعوة ممثلين عن دول جوار ليبيا، ضمانا لمصالحهم ومراعاة آرائهم، معتبرا ذلك أمر في غاية الأهمية كي تكون أي اتفاقات بشأن ليبيا نافذة”.

كما أشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن روسيا أصرت على إدراج النقاط الأساسية لمقررات مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا في الوثيقة الختامية للمؤتمر، وعلى وجه الخصوص البند المشير إلى عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية والتأكيد على تقرير مصير البلاد بأيدي الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي.