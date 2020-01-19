كونتي: إيطاليا مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق سلام في ليبيا

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وتابع كونتي، للصحفيين في تصريحات بثها على الهواء التلفزيون الإيطالي عقب انتهاء القمة المنعقدة في برلين بشأن السلام في ليبيا، «مستعدون تماما لأن نكون في الصدارة.. نحو تحمل المسؤولية من أجل مراقبة السلام».

وانتهى اليوم المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، والذي دعا من خلاله قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والتزام «وقف دائم لإطلاق النار».

وأورد البيان الختامي الذي صدر إثر المؤتمر الدولي «ندعو جميع الأطراف المعنيين إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف دائم للعمليات القتالية وخفض التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار»، وفق «فرانس برس».

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