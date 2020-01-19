الدينار يواصل الهبوط.. والذهب يصعد

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الليبي الأحد، في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة بـ4.75 دينار مرتفعا بذلك ما مقداره 7 قروش، وبيع اليورو بـ4.9 دينار. وشملت حالة الصعود هذه الذهب عيار 18 كسر، وبيع الغرام الواحد منه بـ163 دينارا.

وكان سعر صرف العملات الأجنبية أمام الدينار ارتفع خلال الـ72 ساعة الماضية مدفوعا بوقف عمليات تصدير النفط وإغلاق بعض الحقول.

أما الليرة التركية فقد صعدت هي الأخرى أمام الدينار وبيعت على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ78 قرشا لليرة، وبيع الجنيه المصري بــ27 قرشا على الحدود الليبية المصرية ليسجل ارتفاعا قدره قرشان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية