بومبيو: نقف مع الشعب الليبي «لبناء مستقبل آمن خالٍ من العنف والتدخل الأجنبي»

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن بلاده تقف مع الشعب الليبي «لبناء مستقبل آمن، خالٍ من العنف والتدخل الأجنبي».

وتابع بومبيو، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، إن «حوار مثمر في برلين اليوم مع نظرائي ركز على إيجاد حل سياسي في ليبيا».

وشارك بومبيو في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد اليوم في برلين، برعاية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بمشاركة عدد من قادة العالم والفاعلين في الأزمة الليبية، فضلا عن مشاركة طرفي النزاع في الصراع الليبي، قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

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