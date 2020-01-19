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بومبيو: نقف مع الشعب الليبي «لبناء مستقبل آمن خالٍ من العنف والتدخل الأجنبي»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن بلاده تقف مع الشعب الليبي «لبناء مستقبل آمن، خالٍ من العنف والتدخل الأجنبي».

وتابع بومبيو، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، إن «حوار مثمر في برلين اليوم مع نظرائي ركز على إيجاد حل سياسي في ليبيا».

وشارك بومبيو في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد اليوم في برلين، برعاية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بمشاركة عدد من قادة العالم والفاعلين في الأزمة الليبية، فضلا عن مشاركة طرفي النزاع في الصراع الليبي، قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اذن ادعموا الجيش العربي الليبي الذي قارع الدواعش و انتصر عليهم. وهاهو في اخر مرحلة لتحرير ليبيا من المليشيات و الارهابيين و لكنكم لن تريدوا الجيش ان يكمل مسيرته لان نواياكم سيئة و خبيثه. و نحن قررنا الجهاد و لن نحتاج في هذا الام اذن من اي خنزير منكم او من منطقة الارهاب المتحده

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