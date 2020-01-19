اليونان: سنحدد موقفنا من مؤتمر برلين في هذا التوقيت

كشف مسؤول في الحكومة اليونانية، عن أن بلاده ستعلن الموقف الرسمي لها من مؤتمر برلين حول ليبيا، الاثنين، بعد انتهاء أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، الذي سيشارك فيه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بحسب “آر تي” الروسية.

وألمحت اليونان إلى عدد من النتائج الإيجابية للمؤتمر حول تسوية الصراع الليبي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تقديم معلومات كاملة عن نتائج المؤتمر خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي.

وقال المسؤول الحكومي: “من الجيد أن مؤتمر برلين، أكد من جديد التزامه بإيجاد حل سياسي للمشكلة الليبية، والتزام الجميع بمراعاة حظر الأسلحة إيجابي أيضا”.