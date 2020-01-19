بومبيو: نأمل في إعادة فتح منشآت النفط الليبية المغلقة

أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الأحد، عن أمله في إعادة فتح منشآت النفط الليبية المغلقة، مشيرا إلى أن ذلك بمثابة إحدى نتائج قمة برلين بشأن الأزمة الليبية.

ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية”، أشار بومبيو، إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، وذلك خلال المؤتمر.

وبعد انتهاء المؤتمر، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلاميركل، أنه تم خلال مؤتمر برلين الاتفاق على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي، “إن الوضع في ليبيا يتطلب دعم الجميع والحل السياسي ضرورة، والأطراف الليبية تدرك استحالة الحل العسكري للصراع”، ‏مشيرة إلى أن الهدف من مؤتمر برلين هو تسيخ هدنة في ليبيا تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.

كما قالت ‏ميركل، “يجب احترام قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا”، لافتة إلى أنه تم خلال المؤتمر الاتفاق على عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكريا.

كما أشارت ‏ميركل، إلى أن موقف مصر والإمارات وروسيا ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا.