ورشة عمل حول «قانون العدالة الانتقالية» في بني وليد

نظمت بمقر مركز البحوث الهندسية في بني وليد، اليوم الأحد، ورشة عمل حول «قانون العدالة الانتقالية» بمشاركة عدد من القانونيين والإعلاميين ونشطاء مدنيين من المدينة، تحت إشراف منظمة السلام الخيرية.

وقال المشرف على الورشة، الدكتور مفتاح اغنيه لـ«بوابة الوسط» إن الورشة تناولت مدى تطبيق القانون والعدالة الانتقالية والسلم الاجتماعي والتعايش السلمي والآليات التي من خلالها يطبق قانون العدالة الانتقالية.

وأضاف أغنيه أن الورشة ناقشت بعض التجارب الدولية في العدالة الانتقالية التي تشكل أبرز الاستحقاقات، من أجل تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد.

ونوه أغنيه بأنه ستكون هناك ورش أخرى تتعلق بنشر ثقافة قانون العدالة الانتقالية خلال الفترات القادمة بمشاركة عدد كبير من المهتمين بالقانون إضافة إلى عرض أوراق بحثية بخصوص العدالة الانتقالية.

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