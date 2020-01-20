قرقاش يعلن موقف الإمارات من مؤتمر برلين حول ليبيا

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مساء الأحد، دعم الإمارات لمؤتمر برلين ومخرجاته، وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية “الشقيقة”، الساعية للتوصل إلى حل سياسي، وفق تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”.

وأكمل قرقاش، في تغريدة ثانية، ”‏المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق”

وتابع: “تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر”