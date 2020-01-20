الجزائر تعلن استعدادها لاحتضان الحوار بين الأطراف الليبية

أعرب رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، عن استعداد بلاده لاحتضان الحوار بين الأطرف الليبية، و”استعداد الجزائر لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين”، مضيفا رفض الجزائر جملة وتفصيلا، فرض سياسة الأمر الواقع في ليبيا.

وجدّد تبون، خلال انعقاد المؤتمر الدولي في برلين حول الأزمة الليبية، للمجموعة الدولية بضرورة تحمّل مسؤولياتها في إرساء السلام في ليبيا، مؤكدا على حرص الجزائر بوحدة السيادة الليبية.

ودعا الرئيس الجزائري في كلمته بمؤتمر برلين، قائلا: “نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ودعوتهم إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد تبون، أن أمن ليبيا هو امتداد لأمن الجزائر، ويجب العمل والتكاثف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأشار الرئيس عبدالمجيد تبون ، أن السياسية الجزائرية تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية، ولن تتذخر جهدا لتقريب وجهات النظر في ليبيا.

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