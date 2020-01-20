وصول أعضاء غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي إلى مدينة الزاوية

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، وصول أعضاء غرفة الطوارئ بالأمانة إلى مدينة الزاوية، ضمن نشاطات ومهام الهلال الأحمر الليبي في المدن والمناطق الليبية.

وأشارت الأمانة العامة، أن أعضاء الفريق عقدوا اجتماعا مع إدارة فرع الهلال الأحمر في مدينة الزاوية، للإطلاع على سير عمل الفرع، والوقوف على حجم التحديات والصعوبات التي تواجه طبيعة العمل وتقييم الاحتياجات اللازمة والضرورية.

وتضمنت الزيارة، جولة تفقدية ميدانية للمخازن التابعة لفرع الهلال الأحمر الزاوية.

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