أردوغان غادر برلين ولم يحضر العشاء مع المشاركين

كشف مصدر مُقرّب من رجب طيب أردوغان، أن الرئيس التركي غادر مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، ولم يحضر العشاء مع المشاركين في المؤتمر.

وأشار المصدر لموقع RT الروسي، بقوله: “لا يدور الحديث عن مغادرة وسفر رئيسنا في وقت مبكر من المؤتمر… هو فقط لم يبق لتناول العشاء”.

وأضاف المصدر المقرب من الرئيس التركي، أن أردوغان لم يُغادر المؤتمر بسبب الملف الليبي، وكل ما حدث أنه لم يحضر العشاء بعد المؤتمر.

وكانت وكالة الأناضول للأنباء، قد أكدت مغادرة رجب طيب أردوغان ألمانيا، إلى تركيا، من مطار”برلين تيغل” الدولي، رفقة كلا من وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

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