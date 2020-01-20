عقوب يختتم زيارته التفقدية لمدن وقرى وبلديات الواحات

اختتم وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب والوفد المرافق له، زيارته الفنية لمدن وقرى وبلديات الواحات أوجلة وجالو واجخرة، والتي تفقد خلالها عدد من المشاريع الصحية وسير عمل المرافق الطبية والصحية.

واستعراض عقوب مع مسؤولي الصحة لبلديات الواحات، خلال زيارته، خطة وزارة الصحة خلال عام 2020 في مجال توطين العلاج وتقريب الخدمة للمواطن، مؤكدا على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للتطوير المستمر، في المجال الصحي وآلية تنفيذها.

وأعرب وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية بعد افتتاح مستشفى جالو المركزي، بسعة سريرية تصل إلى “200” سرير وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

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