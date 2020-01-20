بنغازي الطبي ومنظمة اتحاد الناس يطلقان حملة توعية حول سرطان عنق الرحم

قام الفريق التوعوي التابع لكل من مركز بنغازي الطبي ومنظمة اتحاد الناس، بجولة للتوعية الصحية الشاملة داخل مركز بنغازي الطبي، حول سرطان عنق الرحم.

وشملت الجولة كل من، العيادات الخارجية وبعض الأقسام الإيوائية وقسم الولادة، تم خلالها استهداف أكثر من 50 سيدة.

وأعلن مركز بنغازي الطبي، أن الجولة التوعية ستستهدف باقي الأقسام من ضمنها إعادة الأقسام التي قاموا بالمرور عليها مسبقاً.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء الماضي، نظم المركز ورشة عمل للفريق التوعوي للحملة الوطنية للتوعية من سرطان عنق الرحم.

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