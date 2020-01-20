المجلس التسييري سرت يناقش الملف الأمني بالمدينة

عقد الاجتماع الثاني للمجلس التسييري لبلدية سرت والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت، بقاعة اجتماعات البلدية وبحضور عضو مجلس النواب عن سرت الاستاد أبوبكر الغزالي، لتدارس معاجلة الخروقات الأمنية في المدينة، الأيام الماضية.

زبارك رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي، خطوات المجلس التسييري للبلدية، التي تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدين على التمسك والوقوف لأي مساعي تعمل لاستقرار المدينة.

وناقش الاجتماع ملف تشكيل لجنة، يكون أحد أعضائها من المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، تختص بالإشراف على آلية تنظيم وتوزيع اسطوانات غاز الطهي على المواطنيين.

وأكد الاجتماع بضرورة الاهتمام بأصحاب المنازل المدمرة، وتوصيل صوتهم ومعاناتهم إلى المسؤوليين بالحكومة ووضع حلول سريعة لهم.

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