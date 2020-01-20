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القروي: أشعر بالألم والحيرة لغياب تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علّق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، على  رفض تونس دعوة ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، بقوله: ”أشعر بالحرقة وبألم وحيرة وأسف لغيابنا كديبلوماسية عن هذا المؤتمر”.

وأوضح القروي في تصريحه لموقع “قناة نسمة”، أنه سيتابع نتائج المؤتمر الدولي، الذي يرى فيه أن سيُحدد مستقبل تونس، لأن مستقبل ليبيا هو ذات المستقبل في تونس.

وأشار رئيس حزب قلب تونس: ”ديبلومسيتنا في أزمة وعزلة إقليمية ودولية وهذا لن يخدم حتى الاستحقاقات الداخلية”.

ودعا القروي، رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، إلى إخراج تونس من العزلة التي تعيشها منذ فترة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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