تشكيل مجموعة عمل دولية لمتابعة الإجراءات بشأن ليبيا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

20 January, 2020

أعلنت الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، أمس الأحد، إنشاء مجموعة عمل دولية لمتابعة إجراءات الدول المشاركة في حل الأزمة الليبية.

وقال بيان للدول بعد القمة: “سيتم تشكيل لجنة لصنع القرارات تتألف من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين اليوم حول ليبيا، من أجل الحفاظ على التنسيق بعد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأشار البيان إلى، أن اللجنة ستعقد جلسات عامة رفيعة المستوى مرة واحدة في الشهر. سيكون الغرض من الاجتماعات هو تقييم تنفيذ نتائج المؤتمر واستخدام النفوذ عند الضرورة، لتحقيق الأهداف.

واستضافت العاصمة الألمانية، الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في الاجتماع قادة وممثلون عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.