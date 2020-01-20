المغرب وفرنسا تؤكدان على دور الرباط في حل الأزمة الليبية

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، على الدور الهام التي تقوم به المملكة المغربية، لإيجاد تسوية سياسية وإنهاء الصراع في ليبيا.

ويأتي التأكيد المغربي ، بعد بيان الخارجية المغربية الذي استغرب إقصاء الرباط من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، مؤكدا على دور المغرب وجهوده التي أسفرت عن اتفاق الصخيرات، مند سنوت.

من جهته، أشار رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية المؤسساتية محمد بودن، في حديثه لصحيفة “العرب اللندنية”، أن الاتصال الذي جرى بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهم من المناحية السياسية والدبلوماسية، لأنه يأتي لتأكيد أهمية المقاربة المغربية التي ترى في القضية الليبية، الأكثر إلحاحا في منطقة شمال أفريقيا.

وأبدى بودن شكوكه من عدم دعوة المغرب لمؤتمر برلين، مضيفا أن لا معايير موضوعية اعتمدها المؤتمر الدولي، تدعوه إلى عدم توجيه الدعوة إلى المغرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية