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المغرب وفرنسا تؤكدان على دور الرباط في حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، على الدور الهام التي تقوم به المملكة المغربية، لإيجاد تسوية سياسية وإنهاء الصراع في ليبيا.

ويأتي التأكيد المغربي ، بعد بيان الخارجية المغربية الذي استغرب إقصاء الرباط من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، مؤكدا على دور المغرب وجهوده التي أسفرت عن اتفاق الصخيرات، مند سنوت.

من جهته، أشار رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية المؤسساتية محمد بودن، في حديثه لصحيفة “العرب اللندنية”، أن الاتصال الذي جرى بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهم من المناحية السياسية والدبلوماسية، لأنه يأتي لتأكيد أهمية المقاربة المغربية التي ترى في القضية الليبية، الأكثر إلحاحا في منطقة شمال أفريقيا.

وأبدى بودن شكوكه من عدم دعوة المغرب لمؤتمر برلين، مضيفا أن لا معايير موضوعية اعتمدها المؤتمر الدولي، تدعوه إلى عدم توجيه الدعوة إلى المغرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ونحن الليبيين اصحاب الحق نؤكد ان جميع المصائب التي حلت علينا سببها المغرب و ملكها الخرتيت السفيه العميل القذر. و ان المغرب ليست دوله حدوديه لنا. سكر الله سعيكم يا مغاربه

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  • إلى مجدي طروم..اقول لك الحقيقة أن سبب هدا البلاء المسلط على ليبيا ليس سوى عقاب من عند الله بسبب ممارستكم اللواط و قلة أيمانكم بالله من كذب وخيانة واكل الحرام وسب الدين والملة ..المغرب وملكه اشرف منك ومن لي خلفوك يا ديوثي لوطي معفن

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