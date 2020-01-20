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جمعية البترول اليابانية: إنتاج "أوبك" قد يعوض اضطراب الإمدادات من ليبيا والعراق

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال رئيس جمعية البترول اليابانية، اليوم الاثنين، إن ارتفاع إنتاج “أوبك” قد يعوض اضطراب إمدادات النفط في ليبيا والعراق، مما يقلص التأثير على أسواق النفط العالمية.

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول في مؤتمر صحفي: “أسعار النفط ربما تتقلب بسبب الحوادث في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي ألا نشعر بالقلق كثيرا إزاء توازن العرض والطلب، إذ أن بمقدور “أوبك” تغطية العجز من ليبيا والعراق”، وفقا لـ “رويترز”.

وقال تسوكيوكا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة إيدميتسو كوسان، إن شركات التكرير اليابانية ربما تشتري نفطا من الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية، إذ أنها استخدمت هذا النفط في السابق.

وشرع حقلان نفطيان كبيران بجنوب غرب ليبيا في وقف إنتاجهما، أمس الأحد، بعد أن أغلقت قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خط أنابيب مما قد يقلص إنتاج البلاد إلى جزء ضئيل من مستواه الطبيعي، وفقا لما قالته المؤسسة الوطنية للنفط.

واتفقت الكويت والسعودية، الشهر الماضي، على إنهاء نزاع استمر خمس سنوات بشأن المنطقة المحايدة المشتركة بينهما في اتفاق سيسمح باستئناف الإنتاج من حقلين نفطيين يمكنهما ضخ ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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    اخبار ليبيا » اخبار ليبيا الان » حفتر والسراج يؤكدان استعدادهما لحل مشكلة النفط
    اخبار ليبيا الان
    حفتر والسراج يؤكدان استعدادهما لحل مشكلة النفط
    تم النشر منذُ ساعتين
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    مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
    بوابة افريقيا الاخبارية
    مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

    بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

    20 January, 2020

    أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، استعداد كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة فايز السراج، لحل مشكلة النفط.

    وقال الوزير: “أنا والمستشارة الألمانية، (أنجيلا ميركل)، خلال المباحثات مع الجنرال خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بحثنا قضايا تتعلق بالقطاع النفطي، أكد الجانبان استعدادهما لإيجاد حل لهذه القضية”.

    وأشار الوزير إلى أن هذه الملف سيبقى على طاولة المفاوضات، سيتم بحث هذه القضية في الأيام والأسابيع القادمة.

    هذا ودعا المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا، كافة أطراف النزاع الليبي، إلى الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية في البلاد.

    واستضافت العاصمة الألمانية، أمس الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

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    اللواء خليفة حفتر فايز السراج
    عن مصدر الخبر
    بوابة افريقيا الاخبارية
    بوابة افريقيا الاخبارية
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    تعليقات

    Avatar مجدي طروم:
    20 يناير، 2020 الساعة 8:24 ص

    لا المشير حفتر و لا الذيوث الفاسد مجهول الاصل السراج يقدرون علي حل مشكلة النفط لان القبائل الليبيه الشريفه هي صاحبة القرار في هذا الموضوع
    رد
    Avatar Ssleem:
    20 يناير، 2020 الساعة 8:46 ص

    لا حليفه حفضه الله ورعاه ولا المتلي السراج لهم اي سلطه علىًً ما تم اقراره من القاعده العربضه من الشعب لاقفال النفط لم ولن تفتح ابار النفط فبل تسويه اوضاع ليبيا ورحيل الاتراك وتسليم المليشيات الاسلحه وطرد الكلب العاوي سليل يوسف القرضاوي السيرجو وزمرته من سدت الحكم المغتصبه كلمه قالها الشعب لا سلطان عليهم الا الله تم لارجوع والكفاح مستمر
    رد
    Avatar اخرتها تركيا:
    20 يناير، 2020 الساعة 9:40 ص

    النفط ملك لليبين – و 89% من الليبين مع الجيش ولن يستطيع احد فكه من الشعب خصوصا عندما اصبح يدفع به للارهابيين الذين جلبتهم تركيا لقتل الليبيين ولماذا السراج مستعد لحل مشكلة النفط وغير قادر على حل مشاكل الوطن ومنها المليشيات والارهاب السوري الذي جلبه اردوغان بتمويل السراج ومباركته
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    Avatar المعتوه عاد مبلول لاسطنبول ميبون وزامل مثل بهلول المسطول:
    20 يناير، 2020 الساعة 9:47 ص

    حل مشكلة النفط على الطريقة الامريكانى فى دير الزور بسوريا حيث من يسيطر على النفط هو من يقوم بتصديره بعيدا عن المليشيات السورية الارهابية فى شمال سوريا رغم وجود حكومة سورية معترف بها دوليا وبما ان الامريكان منعوا وصوله لمليشيات سورية ارهابية فكيف يسمحوا بتسليمهه لهذه المليشيات التى تم نقلها لطرابلس وواجب على الامريكان والروس دعم الشعب الليبى صاحب الثروة النفطية ودمه اغلى من النفط

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