“الكهرباء” تُخلي مسؤوليتها من انقطاعات محتملة

حذرت الشركة العامة للكهرباء من اعتداءات متكررة طالت مكونات الشبكة في أكثر من منطقة، مُعلنة إخلاء مسؤوليتها عن أي انقطاعات محتملة للكهرباء جراء هذه الاعتداءات.

وأشارت الشركة إلى تعرض أسلاك الضغط العالي بمسافة 2259 مترا ببلدية زليتن للسرقة، إضافة إلى سرقة خط 111 من 30 العامرية مسافة 1000 متر ببلدية الجفارة، فضلا عن عمليات إجرامية أخرى كانت الشركة قد أعلنت عنها منذ أيام.

وناشد الشركة العامة للكهرباء الجهات الاعتبارية في بلديتي زليتن والجفارة بتحمل مسؤوليتهما وتشكيل غرف أمنية مصغرة طارئة وتسيير دوريات ليلية لحماية مكونات الشبكة الكهربائية.

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