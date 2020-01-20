اخبار ليبيا الان

“الكهرباء” تُخلي مسؤوليتها من انقطاعات محتملة

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت الشركة العامة للكهرباء من اعتداءات متكررة طالت مكونات الشبكة في أكثر من منطقة، مُعلنة إخلاء مسؤوليتها عن أي انقطاعات محتملة للكهرباء جراء هذه الاعتداءات.

وأشارت الشركة إلى تعرض أسلاك الضغط العالي بمسافة 2259 مترا ببلدية زليتن للسرقة، إضافة إلى سرقة خط 111 من 30 العامرية مسافة 1000 متر ببلدية الجفارة، فضلا عن عمليات إجرامية أخرى كانت الشركة قد أعلنت عنها منذ أيام.

وناشد الشركة العامة للكهرباء الجهات الاعتبارية في بلديتي زليتن والجفارة بتحمل مسؤوليتهما وتشكيل غرف أمنية مصغرة طارئة وتسيير دوريات ليلية لحماية مكونات الشبكة الكهربائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك