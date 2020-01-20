المشاركون في برلين يشددون على ضرورة نزع سلاح المجموعات المسلحة

أعلن المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا، أمس، إنشاء مجموعة عمل دولية لمتابعة إجراءات الدول المشاركة في حل الأزمة الليبية، داعين في بيانهم الختامي إلى تعزيز الهدنة في البلاد وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

هذا وتعهد المشاركون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا،مشددين على الدور المركزي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها.

كما تعهدوا بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، كما حثوا على ضرورة نزع السلاح للجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا.

المشاركون أكدوا في بيانهم الختامي دعمهم لإنشاء جيش وطني ليبي موحد وشرطة وقوات أمن موحدة تحت إدارة السلطات المدنية المركزية على أساس عملية القاهرة التفاوضية والوثائق المنبثقة عنها.

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