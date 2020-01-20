دغيم ينتقد المساواة بين “النواب والدولة” بهيئة الحوار

عبر عضو مجلس النواب زياد دغيم عن رفضه تساوي تمثيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهيئة الحوار السياسي.

وأضاف دغيم في تصريح لـ218 أنه ثمة هيئة حوار سياسي مختلطة ولا يمكن أن يكون تمثيل البرلمان يساوي تمثيل مجلس الدولة بل يجب أن يكون وفق النسبة والتناسب حسب عدد الأعضاء وخاصة مع إقصاء كتلة الـ94 من مجلس الدولة ووجود نواب مقاطعين مجتمعين بمدينة طرابلس يجب تمثيلهم.

وشدد عضو مجلس النواب في حديثه على ضرورة أن يكون عدد أعضاء الهيئة من الشخصيات غير المنتخبة شعبيا محدوداً ووفق معايير معلنة وبما يضمن التوازن السياسي والجغرافي.

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