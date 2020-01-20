هاتفيا.. ماكرون يطلع تونس على مخرجات مؤتمر برلين

تلقى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في وقت متأخر من مساء الأحد 19 يناير 2020، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تناول ملف مؤتمر برلين ونتائجه.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة التونسية، أن المحادثة تناولت ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة، حيث ذكّر الرئيس التونسي بالمبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند جمعه لعدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل الى حل ليبي ليبي.

كما قال قيس سعيد، “إن تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا فهي التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني وعلى كافة المستويات الأخرى”.