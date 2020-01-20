تجدد الاشتباكات بعـدد من المحاور جنوب طرابلس

أكد مصدر، اليوم الإثنين، بأن محور طريق المطار والهضبة جنوب طرابلس شهد اشتباكات عنيفة، وسمع القصف المدفعي بوضوح في جميع انحاء العاصمة.

واندلعت اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور جنوبي العاصمة الليبية طرابلس بعد ساعات من انتهاء مؤتمر برلين.

وقالت المصادر ان الاشتباكات تجددت في محور التوغار ومشروع الهضبة وطريق المطار والسدرة و صلاح الدين.

وكانت الكتيبة 155 مشاة اعلنت تصديها لمحاولة تقدم لمقاتلين سوريين في محور عين زارة بعد خرقهم للهدنة بشكل متكرر.

وبحسب مصادر فقد عاد الهدوء صباح اليوم إلى انحاء العاصمة طرابلس.

وتدور معارك منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي التي تسعى لدخول العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بعد أن اختتم مؤتمر برلين بشأن ليبيا أعماله في وقت سابق، الأحد.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المؤتمر انتهى إلى اتفاق الجميع على احترام حظر تصدير السلاح.

وأضافت ميركل أن هناك اتفاقًا أيضًا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع، وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا.

ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

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