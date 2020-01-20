غوتيريش:على الأطراف الليبية الدخول في الحوار على أساس من حسن النية

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، الأطراف الليبية على الدخول في الحوار على أساس من حسن النية بشأن المسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية، في إطار عملية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويتولون زمامها.

وأعرب غوتيريش عن ترحيبه بوقف إطلاق النار الأخير، مشيرا إلى ضرورة تعاون كافة الأطراف الضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع الليبي وبذل جهودها لدعم وقف فعلي للقتال.

وقال الأمين العام إن بيان برلين الختامي يؤكد على المبادئ الأساسية لصون السلم والأمن الدوليين، مثل السيادة وعدم التدخل واحترام القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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