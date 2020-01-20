الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

شدد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أهمية مراقبة وقف إطلاق النار والحد من التسليح في ليبيا، لافتا إلى أنه غير معروف بعد كيفية القيام بذلك.

أمستردام – سبوتنيك وقال بوريل، في تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، “اتفاق وقف إطلاق النار يجب مراقبته، وعلى أحد أن يفعلها… لا نعرف بعد كيف سنمضي قدما بهذا ولكن على أحد أن يراقب، وأيضا علينا مراقبة الحد من التسلح”.

وأضاف بوريل “بالأمس مؤتمر برلين (بشأن ليبيا) كان يوما جيدا وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة للتقدم بالحل لليبيا”.

واستضافت العاصمة الألمانية، أمس الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية التي جرت مؤخرا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في الاجتماع قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.