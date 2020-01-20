في رد على تصريحات صنع الله.. المنشآت النفطية تنفي إصدار أي تعليمات لمراقبي الموانئ بشأن إيقاف التصدير

طرابلس-العنوان

نفى جهاز حرس المنشآت النفطية إصدار رئيس الجهاز اللواء ناجي المغربي التعليمات لمراقبي الموانئ النفطية بإيقاف تصدير النفط.

وفي بيان له وصف الجهاز تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، “بالادعاءات” نافيا جملة وتفصيلا إصدار المغربي أي تعليمات بالخصوص.

وقال البيان أن “صنع الله” تناسى وتجاهل مجهودات القوات المسلحة والجهاز في تحرير الحقول والموانئ النفطية وتسليمه الموانئ النفطية أمام العالم أجمع بعد أن تم حمايتها وتأمينها للحفاظ على مصدر رزق الليبيين.

وأكد البيان إن إيقاف تصدير النفط جاء بناء على قرار ملتقى القبائل والمدن الليبية الصادر بميناء الزويتينة النفطي على مرأى ومسمع العالم، مشيرا إلى أن الأمر يخص الشعب الليبي.

وأشار البيان إلى أن رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية رهن إشارة وقرارات الشعب الليبي ومستمرة في تنفيذ واجبها الوطني المتمثل في حراسة وحماية وتأمين المنشآت النفطية قوت الشعب الليبي.

وكان قد طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتدخل، لإلغاء قرار إقفال الموانئ والحقول النفطية بالمناطق الوسطي والشرقية، وإصدار توجيهات بالتراجع الفوري عن هذه التعليمات وإلغائها “خدمة للمصلحة العامة”.

وقال صنع الله في خطاب موجه من المؤسسة إلى رئيس مجلس النواب السبت، “إن اللواء ناجي أحمد المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى، أصدرا تعليماتهما إلى مراقبي الموانئ وإلى الشركات المشغلة لموانئ السدرة والبريقة ورأس لانوف والزويتينة والحريقة، حول إغلاق تلك الموانئ وتعطيل التصدير منها”.