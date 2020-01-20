بعد يوم من برلين .. تجدد الاشتباكات بعـدد من المحاور جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت الكتيبة 155 مشاة التابعة لقوات الجيش الوطني اليوم الإثنين، بأن محور طريق المطار والهضبة جنوب طرابلس شهد اشتباكات عنيفة، وسمع القصف المدفعي بوضوح في جميع أنحاء العاصمة.

واندلعت اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور جنوبي العاصمة الليبية طرابلس بعد ساعات من انتهاء مؤتمر برلين.

الكتيبة قالت إن الاشتباكات تجددت في محور التوغار ومشروع الهضبة وطريق المطار والسدرة و صلاح الدين.

وكانت الكتيبة، أعلنت تصديها لمحاولة تقدم للمرتزقة السوريين في محور عين زارة بعد خرقهم للهدنة بشكل متكرر.

وتدور معارك منذ أبريل الماضي بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق الوطني لتحرير العاصمة من الجماعات والمليشيات الإرهابية .

يأتي ذلك بعد أن اختتم مؤتمر برلين بشأن ليبيا أعماله في وقت سابق، الأحد.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المؤتمر انتهى إلى اتفاق الجميع على احترام حظر تصدير السلاح.

ميركل أضافت أن هناك اتفاقًا أيضًا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع، وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا.

ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

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