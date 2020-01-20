الاتحاد الأوروبي: قرارات مؤتمر برلين «تحتاج من يراقبها»

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، إن قرارات مؤتمر برلين المتعلقة بتثبت وقف إطلاق النار في ليبيا ومراقبة حظر توريد السلاح «بحاجة لمَن يراقبها».

وأضاف: «لا يمكن لوقف إطلاق النار أن يسري بمفرده، الأمر بحاجة لمراقبة من قبل الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي»، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد.

واجتمع الوزراء لمناقشة نتائج مؤتمر برلين، إذ وصفوها بـ«الجيدة»، وذلك في تصريحات متطابقة لدى وصولهم مقر الاتحاد في بروكسل.

وأكد مسؤولون أوروبيون ضرورة إحياء عملية «صوفيا» الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط من أجل مراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

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ويحمِّل وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبور، وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، مسؤولية «نسف» صوفيا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة القوارب الخاصة بها للعمل، كما شدد الوزراء على ضرورة أن تحترم كل الدول قرار الأمم المتحدة بشأن حظر توريد السلاح لليبيا، معتبرين أن القرار اُختُرق من قبل أطراف كثيرة وليس تركيا وحدها.

وانطلقت عملية «صوفيا» بقيادة إيطاليا والاتحاد الأوروبي في العام 2015، وهي عملية بحرية عسكرية، تخص بإنقاذ المهاجرين الذين يتخذون من السواحل الليبية نقطة انطلاق، ومواجهة الأنشطة مثل الاتجار بالبشر، قبل أن يقرر مجلس الأمن بتكليفها مهمة واحدة العام الماضي، وهي تنفيذ حظر السلاح، لكنها لاقت انتقادات كثيرة بشأن «فعاليتها».

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