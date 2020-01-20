ماكرون وقيس سعيد يؤكدان ضرورة مشاركة تونس في أية مبادرة قادمة حول ليبيا

تونس-العنوان

تناقش الرئيسان، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتونسي قيس سعيد، حول أهمية مشاركة تونس في أية مبادرة مقبلة حول ليبيا، وذلك على خلفية اعتذار تونس عن المشاركة بمؤتمر برلين أمس لتأخر تسليم الدعوة لها.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها اليوم الإثنين، “تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت متأخر من مساء الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبلغ الرئيس الفرنسي، رئيس الجمهورية تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين، وأحاطه علما بما تم مناقشته والتوصل إليه في هذا المؤتمر”.

ووفقا للبيان: “تناولت المحادثة أيضا ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أشار إلى أن تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا”.

وأضافت الرئاسة التونسية، أن “الرئيس الفرنسي جدد لرئيس الجمهورية دعوته لزيارة فرنسا، كما تولى الرئيس قيس سعيد دعوة الرئيس ايمانويل ماكرون لزيارة تونس”.

وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد أعلنت تلقيها دعوة متأخرة من برلين للمشاركة في المؤتمر حول ليبيا ولذلك رفضت المشاركة.

واستضافت برلين، أمس الأحد، مؤتمرا حول ليبيا، بحضور زعماء كل من روسيا وفرنسا وتركيا ومصر وبريطانيا بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وكل من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.